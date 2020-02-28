Телефонные мошенники за прошлую неделю обманули 23 жителей Брянщины

Более 1,9 млн рублей выманили телефонные мошенники у 23 жителей Брянщины, подавших на прошлой неделе заявления в полицию. Об этом в понедельник сообщило областное УМВД.

Почти 1,8 млн рублей досталось мошенникам, называвшимся работниками банков и получавших доступ к счетам жертв.

У жительницы Клинцовского района 29 лет выманил 107 тысяч рублей аферист, назвавшийся работодателем, который откликнулся на размещенное ей в интернете резюме. А у жительницы Брянского района 18 лет мнимый работодатель украл 1700 рублей под предлогом оплаты изготовления медкнижки.

В Клинцовском районе женщина 67 лет, продававшая дачу, лишилась 40 тысяч рублей сбережений, выполнив у банкомата инструкции мошенника, назвавшегося покупателем и якобы переводившего ей предоплату. По аналогичной схеме потеряла почти 50 тысяч рублей жительница Брянска продававшая корову.