Полиция в Брянске задержала предполагаемого фальшивомонетчика
В Брянске полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.
По версии следствия, подозреваемый успел сбыть минимум 15 поддельных купюр. Еще 10 банкнот по 5 тысяч рублей у него изъяли при задержании. При себе у него также было вещество, похожее на синтетический наркотик.
Полиция ведет следствие, в частности, проверяет, не сбывал ли подозреваемый фальшивые деньги и в других регионах. За сбыт поддельных купюр ему грозит до 8 лет колонии.
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