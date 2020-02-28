Полиция в Брянске задержала предполагаемого фальшивомонетчика

В Брянске полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

По версии следствия, подозреваемый успел сбыть минимум 15 поддельных купюр. Еще 10 банкнот по 5 тысяч рублей у него изъяли при задержании. При себе у него также было вещество, похожее на синтетический наркотик.

Полиция ведет следствие, в частности, проверяет, не сбывал ли подозреваемый фальшивые деньги и в других регионах. За сбыт поддельных купюр ему грозит до 8 лет колонии.