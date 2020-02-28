Полиция Брянска раскрыла серию краж

Полиция в Брянске задержала подозреваемого в совершении двух краж. Об этом в понедельник сообшило областное УМВД.

По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый отогнул пластиковую раму в окне магазина на улице Спартаковской, найденным в подсобке топором вскрыл сейф и забрал 9500 рублей. А месяц спустя по аналогичной технологии проник в чужую квартиру, где завладел 30 тысячами рублей и фотоаппаратом.

В его квартире полицейские нашли также вещи, указывающие на причастность к другим кражам.

Подозреваемому 26 лет, ранее он уже был судим. Ему грозит до шести лет колонии. До суда он будет находиться под стражей.