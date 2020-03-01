В Брянском районе Приора врезалась в дерево

На первом километре трассы Орел — Брянск — Белобережский санаторий поздним вечером понедельника случилась дорожная авария. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.

Водитель Лады Приоры, ехавший в направлении мемориала «Партизанская поляна», не справишвись с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.

Водитель получил ушибы и повредил глаз и был доставлен в больницу.

Ранее мы сообщали, что поздним вечером понедельника на Авиационной улице в Брянске случилось ДТП с двумя пострадавшими.