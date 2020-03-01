На улице Горького столкнулись две машины

Вечером понедельника на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького в Брянске случилось ДТП с пострадавшими. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Водитель Хюндая выехал на перекресток на красный свет и врезался в Рено, которое проезжало перекресток на зеленый сигнал светофора.

Пострадали два пассажира, находившиеся в салоне Рено. Они получили ушибы и были отпущены домой после того, как медики назначили лечение.

Ранее мы сообщали, что в Брянском районе вечером понедельника Лада Приора врезалась в дерево.