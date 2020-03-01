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В Брянске раскрыли кражу крупной суммы денег с чужой карты

Опубликовано Сегодня, 15:09

Полицейские в Брянске раскрыли кражу 218 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась местная жительница, которая на карте собирала деньги на крупную покупку. А когда скопила, сколько требовалось, и пришла в магазин, оказалось, что денег на карте почти нет.

В банке потерпевшей объяснили, что кто-то регулярно снимал с ее карты небольшие суммы — по 3-5 тысяч рублей в течение почти года. Всего пропало 218 тысяч рублей.

Полицейские вскоре вышли на парня 22 лет, регулярно навещавшего девушку, с которой потерпевшая вместе снимала квартиру. Тот признался, что случайно услышал, что соседка его подруги держит на карте крупную сумму и почти ей не пользуется. А затем узнал, где хранятся карта и пин-код и стал периодически снимать с нее наличность. За это ему грозит до шести лет тюрьмы.

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