Пропавший два месяца назад мужчина из Башкирии нашелся в Брянске

В Брянске нашелся живым из здоровым отец двух детей из башкирского села, пропавший перед Новым годом. Об этом во вторник сообщил уфимский новостной сайт Медиакорсеть со ссылкой на УМВД по Республике Башкортостан.

Перед Новым годом житель башкирской деревни Иглино Михаил Чухнов уехал в Уфу, чтобы взять микрозайм. Накануне у него пропали с карты 27 тысяч рублей, а эти деньги он срочно должен был вернуть. Однако домой он не вернулся и ничего о себе не сообщал. Когда с карты Чухнова попытались снять деньги в Самаре, с которой никого из его семьи ничто не связывает, родные обратились в полицию.

А полицейские на днях нашли пропавшего в Брянске и передали материалы дела о его розыске в УМВД нашего региона.

Как мужчина оказался в Брянске и что делает в нашем городе, не уточняется.