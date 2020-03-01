В Советском районе полиция раскрыла ограбление пенсионерки

В Брянске полиция раскрыла ограбление пожилой жительницы Советского района. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Об этом в среду сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следствия, потерпевшая 81 года открыла дверь незнакомому мужчине, который тут же сильно ударил ее по голове деревянной палкой. Затем он ворвался в квартиру и стал, угрожая, требовать деньги. Но женщина была шокирована случившимся и не могла ответить. Грабителю ничего не оставалось, кроме как взять 1300 рублей из ее кошелька, который лежил на виду.

Поскольку грабитель скрывал лицо под капюшоном и свитером, потерпевшая не смогла толком его описать приехавшим полицейским. Однако те вскоре вышли на предполгаемого преступника. В нападении на пожилую женщину подозревается ранее судимый и нигде не работающий житель поселка Путевка. По версии следствия, он решил ограбить старушку, узнав от ее соседки, с которой был знаком, что бабушка живет одна и у нее большая пенсия.

До суда предполагаемый преступник был заключен под стражу.