Житель Клинцов подозревается в краже 200 тысяч рублей из офиса районной организации

В Клинцах пропали 200 тысяч рублей из офиса одной из районных организаций. Злоумышленник предварительно отогнул оконную решетку, под покровом темноты забрался в окно и унес всю наличность, которую смог найти. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

По подозрению в причаности к преступлению полицейские задержали ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов местного жителя 27 лет.

По версии следствия, подозреваемый признался, что о крупных суммах наличности, которые хранятся в офисе, ему рассказал работащий в этой организации знакомый. А поскольку у него были финансовые трудности, решился на кражу. 140 тысяч рублей подозреваемый вернул, а 60 тыс. успел потратить.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.