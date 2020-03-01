Полицейские проверили 218 пунктов приема металла на Брянщине

Полицейские на Брянщине выявили нарушения в 93 пунктах приема цветного и черного металла. Всего за время операции «Металл» они проверили 218 приемных пунктов. Об этом сообщило областное УМВД.

У 10 пунктов не оказалось лицензии. В остальных были выявлены нарушения правил оборота металлолома. Всего было составлено 100 протоколов.

В Новозыбковском районе полицейские выявили факт незаконной перевозки металла. Водитель вез в кузове Форда 16 тонн металлолома без сопроводительных документов. На водителя составили протокол, а машина вместе с грузом отправилась на штрафстоянку.