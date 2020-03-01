Полицейские проверили 218 пунктов приема металла на Брянщине
Полицейские на Брянщине выявили нарушения в 93 пунктах приема цветного и черного металла. Всего за время операции «Металл» они проверили 218 приемных пунктов. Об этом сообщило областное УМВД.
У 10 пунктов не оказалось лицензии. В остальных были выявлены нарушения правил оборота металлолома. Всего было составлено 100 протоколов.
В Новозыбковском районе полицейские выявили факт незаконной перевозки металла. Водитель вез в кузове Форда 16 тонн металлолома без сопроводительных документов. На водителя составили протокол, а машина вместе с грузом отправилась на штрафстоянку.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
Цифровой сегмент[1] в 2019 г. вырос на 13%, OIBDA[2] увеличилась на 6%, FCF[3] — на 55%. Москва, 3 марта 2020 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО[4].
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