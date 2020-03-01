Жительницу Злынки обвиняют в мошенничестве с чернобыльскими выплатами

На Брянщине обвиняется в мошенничестве при получении чернобыльских выплат на детей до трех лет уроженка Злынки. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

По версии сдедствия, обвиняемая была прописана у родителей в Злынке, там же прописала детей после их рождения, а затем уехала с мужем в Брянск, на который чернобыльские льготы, в отличие от Злынки, не распространяются. Изменение фактического адреса обвиняемая скрыла и благодаря этому получала повышенные выплаты на детей до трех лет. Выплаченное ей сверх положенного оценивается в 217 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается.