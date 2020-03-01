В Брянске мужчина выехал в аптеку и скончался за рулем

Серьезное ДТП произошло вечером 4 марта в Советском районе Брянска на улице Вали Сафроновой, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился около восьми вечера. На снимках – иномарка, врезавшаяся в дерево. По словам очевидцев, машина получила серьезные повреждения.

Еще один свидетель Олеся Макурина сообщила, что в аварии погиб водитель: «Он выехал в аптеку, у него острая форма диабета, потерял сознание и умер за рулём до удара».

Официальных данных о происшествии не поступало.

Напомним, на Бежицкой во время ДТП автомобили снесли стелу «Чашин курган».