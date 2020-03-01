Брянец на авто Merсedes перегородил «зебру»

Очередной нарушитель правил дорожного движения была замечен в Советском районе Брянска 5 марта, об этом сообщили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об «автохаме» на иномарке Mersedes. Его запечатлели на улице 3-го Июля.

На снимке видно, что мужчина оставил свой транспорт так, что пешеходам не добраться до «зебры».

«Вот очередной король ставит свой мерен, как хочет», - поделился автор публикации.

Очевидцы уверены, что брянца ждет наказание в виде штрафа.