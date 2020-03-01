Под Брянском пожилой мужчина разбился на «Жигулях»

ДТП с участием автомобиля «Жигули» и иномарки Volkswagen Caddy произошло в Сураже на улице Белорусский 4 марта, в итоге погиб пенсионер на отечественной машине.

Сама авария случилась в начале третьего дня. За рулем «Жигулей» находился 77-летний автомобилист, он выскочил на встречку и врезался в Volkswagen Caddy под управлением 35-летнего водителя.

От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте. Пострадал его пассажир 4-х лет. Сейчас он в больнице. У него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом левой ноги.

Также травмы получил и водитель иномарки, он покалечил кисти и левый локоть.