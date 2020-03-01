В Брянске около «Мечты» случилась серьезная авария с иномаркой
5 марта в областном центре на «Мечте» произошло ДТП с участием иномарки и маршрутки, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Инцидент случился в начале двенадцатого дня.
«Новый день в Брянске. Новая авария. Мечта», - прокомментировал происшествие автор публикации и добавил, что от удара у легковушки повреждена передняя часть.
Официальной информации об аварии не поступало. Есть ли пострадавшие, неизвестно. ДТП частично перекрыло проезжую часть.
Напомним, на улице Вали Сафроновой скончался автомобилист.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
Цифровой сегмент[1] в 2019 г. вырос на 13%, OIBDA[2] увеличилась на 6%, FCF[3] — на 55%. Москва, 3 марта 2020 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2019 года по данным консолидированной отчетности по МСФО[4].
Железнодорожники Брянского региона МЖД отремонтируют квартиры и дома 14 железнодорожникам - ветеранам Великой Отечественной войны и малолетним узникам к 75-летию Великой Победы. На эти цели будет направлено более 2,3 млн рублей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошла контрольная ситуационная аварийно-восстановительная тренировка по ликвидации последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе Брянской области. В ней приняли участие сотрудники Штаба и дежурных служб филиала, ситуационно–аналитического центра «Россети Центр», Новгородского ПМЭС, ООО «БрянскЭлектро», других энергопредприятий и организаций, работающих на территории региона.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.