В Брянске около «Мечты» случилась серьезная авария с иномаркой

5 марта в областном центре на «Мечте» произошло ДТП с участием иномарки и маршрутки, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился в начале двенадцатого дня.

«Новый день в Брянске. Новая авария. Мечта», - прокомментировал происшествие автор публикации и добавил, что от удара у легковушки повреждена передняя часть.

Официальной информации об аварии не поступало. Есть ли пострадавшие, неизвестно. ДТП частично перекрыло проезжую часть.

Напомним, на улице Вали Сафроновой скончался автомобилист.