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В Бежице был замечен рисковый парень

Опубликовано Сегодня, 08:30

Странного пешехода, который поверил в свое «бессмертие», обсудили брянцы 5 марта в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о молодом человеке, переходившем дорогу в неположенном месте. Ситуация произошла в Бежицком районе, ее зафиксировала камера видеорегистратора автмобиля.

«Весеннее обострение началось? Бессмертный пешеход на Молодёжке», - прокомментировал автор ролика.

Подписчики, посмотрев видео, заметили, что из-за таких бесстрашных зачастую машины вылетают на обочину и врезаются в дерево или столб.

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