В Клинцах в ДТП с «Жигулями» покалечились водитель и пассажирка

Авария с участием автомобиля «Жигули» случилась в Клинцах на улице Калинина 5 марта, в итоге пострадали пассажирка и водитель.

Само ДТП произошло в начале первого дня. Работники ГИБДД говорят, за рулем «Жигулей» находился 65-летний мужчина, он не справился с управлением и слетел в кювет.

В итоге он и его 62-летняя пассажирка попали в больницу. У автомобилиста перелом 7-го ребра справа, у дамы ушиб грудной клетки. Обоих отпустили на домашнее лечение.