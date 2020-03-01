Около телецентра в Брянске «Камаз» врезался в легковое авто

6 марта в Брянске около телецентра произошла авария с участием «Камаза» и легковой машины, информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился около одиннадцати утра. Очевидцы рассказали, что все случилось на кольце. «Камаз», принадлежащий коммунальным службам, врезался в легковушку.

«На кольце у телецентра Камаз коммунальщиков протаранил легковушку», - поделился автор публикации.

Из-за ДТП образовался затор.

Официальной информации не поступало.