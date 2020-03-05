ДТП в Гордеевке: наглый водитель врезался в чужую машину

Информация о ДТП с участием автомобиля SsangYong и легковушки в Гордеевке появилась в одной из соцсетей вечером 6 марта.

Автор публикации сообщил, что авария произошла около местного универмага. Иномарка SsangYong врезалась в легковой автомобиль и скрылась. Хорошо, что момент удара запечатлела камера регистратора.

«Лучше сам найдись», - написал поврежденной машины и добавил, что собирается обратиться к правоохранителям.

Напомним, около телецентра Камаз столкнулся с легковым автомобилем.