В Бежице полыхала деревянная бытовка

Сырая и облачная погода ожидает жителей Смоленска и области 6 марта, в связи с этим синоптики рекомендуют одеваться потеплее и при выходе из дома брать дождевики или зонтики.

Ночью 5 марта в областном центре на Кловской произошла неприятная история – на дорогу рухнуло дерево, информация появилась в одной из соцсетей.

Автомобилиста-счастливчика, которого едва не придавило столбом в Смоленске, обсудили брянца в одной из соцсетей 6 марта.

В Смоленске на прилавках магазинов и супермаркетов скоро появится молочная продукция комбината «Роса», об этом стало известно во время открытия предприятия 5 марта.

224 ребенка появились на свет в областном центре в последний месяц зимы 2020, об этом сообщили в комитете информационной политики администрации города.

Свалка из использованных шприцев обнаружена в Рославле на улице Смоленской, об этом сообщили в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

Возгорание произошло около часа ночи на улице 22 съезда КПСС у озера Орлик. На место выезжали несколько пожарных расчетов.

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