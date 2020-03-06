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В Брянске сотрудникии ДПС устроили погоню за маршруткой

Опубликовано Вчера, 08:54

Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте накануне вечером выложил в интернет фотографию преследования полицейскими маршрутки.

«Гнались за маршруткой и остановили», — пишет он.

Инцидент, по его словам, имел место в Фокинском районе Брянска возле школы №51. Предположительно, водитель маршрутки мог допустить нарушение ПДД. Официальной информации об инциденте по состоянию на утро вторника не было.

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