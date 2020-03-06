За неделю жители Брянщины перечислили мошенникам более 3 млн рублей
28 жителей Брянщины за прошлую неделю заявили в полицию, что пострадали от телефонных мошенников. Об этом во вторник сообщило УМВД по Брянской области. Суммарный улов аферистов составил 3 121 800 рублей.
2,34 млн рублей достались мошенникам, звонивших потерпевшим от имени банковских работников под предлогом разблокировки счета, возврата ошибочно списанной суммы, получения кредита, компенсации или бонусов и тому подобное.
Жительница Бежицкого района Брянска предоставила данные карты мошеннику, который назвался потенциальным работодателем, и тот завладел 341 тысячей рублей.
У 67-летней жительницы Фокинки мошенник украл 95 тысяч рублей под видом покупателя дачи, желающего перевести предоплату.
А жительница Мглинского района за два дня перевела 345 000 рублей якобы экстрасенсу, обещавшему найти ее пропавшего родственника, но переставшему отвечать на звонки, как только получил всю запрошенную сумму.
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