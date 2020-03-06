У жителя Севского района полиция нашла наркотики и боеприпасы
В Севском районе Брянщины полицейские взяли с поличным подозреваемого в сбыте наркотиков. По версии следствия, у жителя села Гапонова была изъята партия наркотика растительного происхождения. Часть партии марихуаны была у подозреваемого при себе в момент сделки, а несколько граммов вещества полицейские нашли при обыске у него дома. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.
Во время обыска полицейские также наткнулись на 24 патрона времен Великой Отечественной войны, который подозреваемый, по версии следствия, также хранил дома.
Есть ли основания возбуждать уголовное дело о хранении боеприпасов, определит экспертиза, куда были отправлены найденные патроны. А за торговлю наркотиками подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии. Ждать суда ему придется в СИЗО.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Железнодорожники Брянского региона МЖД отремонтируют квартиры и дома 14 железнодорожникам - ветеранам Великой Отечественной войны и малолетним узникам к 75-летию Великой Победы. На эти цели будет направлено более 2,3 млн рублей.
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, в преддверии Международного женского Дня 8-е Марта, принял решение увеличить размер единовременной материальной помощи сотрудникам компаний, ставшим родителями,до 30 тыс. рублей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.