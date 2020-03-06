У жителя Севского района полиция нашла наркотики и боеприпасы

В Севском районе Брянщины полицейские взяли с поличным подозреваемого в сбыте наркотиков. По версии следствия, у жителя села Гапонова была изъята партия наркотика растительного происхождения. Часть партии марихуаны была у подозреваемого при себе в момент сделки, а несколько граммов вещества полицейские нашли при обыске у него дома. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Во время обыска полицейские также наткнулись на 24 патрона времен Великой Отечественной войны, который подозреваемый, по версии следствия, также хранил дома.

Есть ли основания возбуждать уголовное дело о хранении боеприпасов, определит экспертиза, куда были отправлены найденные патроны. А за торговлю наркотиками подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии. Ждать суда ему придется в СИЗО.