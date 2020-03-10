Компанию в Брянске накажут за незаконный найм бывшего пристава
В компании, зарегистрированной в Володарском районе Брянска, прокуратура района нашла нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего. Об этом в среду сообщила прокуратура Брянской области.
В сентябре прошлого года ООО «Ритейл» приняло на работу бывшего судебного пристава-исполнителя. По требованиям антикоррупционного законодательства при приеме в штат такого сотрудника работодатель обязан сообщить об этом на его прежнюю работу. Но в компании этого не сделали.
Компания получила представление надзорного ведомства. А на ведущего инспектора по кадрам, допустившего нарушения, прокуратура завела административное дело, что чревато для него штрафом.
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