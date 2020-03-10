Полиция в Брянске раскрыла кражу в общежитии

Полиция Брянска раскрыла кражу куртки и 10 тысяч рублей из комнаты в общежитии, расположенного в Бежицком районе Брянска. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

По версии следствия, в отсутствие 39-летней хозяйки комнаты, в ее жилище проникла жительница Выгоничского района 19 лет, котороая снимала комнату в этом общежитии прежде. На допросе она рассказала, что, проходя по коридору, обратила внимание на неплотно закрытую дверь. Несколько раз сильно дернув ручку, она открыла дверь и забрала из комнаты куртку, в кармане которой также нашла наличность. Хозяйка комнаты уезжала на три дня и заметила пропажу лиоь по возвращении.

Деньги подозреваемая успела потретить, а куртку выбросила, так как сочла старой.

Теперь ей грозит до шести лет колонии.