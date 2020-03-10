В Новозыбковском районе полиция раскрыла кражу 15 тысяч рублей у пенсионерки
В селе Новые Бобовичи Новозыбковского раойна пенсионерка 84 лет не досчиталась 15 тысяч рублей после визита в ее дом мнимой соцработницы. Об этом в среду сообщило областное УМВД.
Под видом работницы социальной службы злоумышленница пообещала женщине скорую прибавку к пенсии, если та напишет заявление. А затем попросила принести крупную купюру, чтобы переписать номер якобы для отчета. Эта нехитрая уловка помогла ей узнать, где хозяйка дома хранит сбережения.
По подозрению в краже полиция задержала жительницу хутора Величка 33 лет, которая ранее была судима за аналогичные деяния. По версии следствия, подозреваемая призналась в содеянном и вернула деньги.
Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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