Под Брянском бухгалтер назначила сама себе вторую зарплату
В частной компании, зарегистрированной в Брянском районе, под Новый год подвели финансовые итоги и обнаружили, что доходы и расходы не сошлись. Заподозрив неладное, руководство фирмы обратилось в полицию. Об этом в среду сообщило областное УМВД.
Проверка показала, что по версии следствия, за несколько месяцев прошлого года сотрудница бухгалтерии, пользуясь бесконтрольностью, четыре раза назначала себе и выводила на личную банковскую карту дополнительную зарплату, при этом получая и положенное по трудовому договору наличными в кассе компании вместе с остальными коллегами. Так ей удалось присвоить в общей сложности 50 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты. Подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, в преддверии Международного женского Дня 8-е Марта, принял решение увеличить размер единовременной материальной помощи сотрудникам компаний, ставшим родителями,до 30 тыс. рублей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.