Под Брянском бухгалтер назначила сама себе вторую зарплату

В частной компании, зарегистрированной в Брянском районе, под Новый год подвели финансовые итоги и обнаружили, что доходы и расходы не сошлись. Заподозрив неладное, руководство фирмы обратилось в полицию. Об этом в среду сообщило областное УМВД.

Проверка показала, что по версии следствия, за несколько месяцев прошлого года сотрудница бухгалтерии, пользуясь бесконтрольностью, четыре раза назначала себе и выводила на личную банковскую карту дополнительную зарплату, при этом получая и положенное по трудовому договору наличными в кассе компании вместе с остальными коллегами. Так ей удалось присвоить в общей сложности 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения или растраты. Подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы.