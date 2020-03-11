В Брянске полицейские ликвидировали наркоманский притон
Полицейские ликвидировали наркоманский притон в Советском районе Брянска. Об этом в четверг сообщило областное УМВД.
По версии следствия, хозяин жилья в течение полугода использовал ее в качестве места. где желающие могли употреблять наркотики.
Во время осмотра квартиры полицейские нашли самодельное приспособления для курения наркотических веществ со следами нагара, металлическое сито со следами вещества растительного происхлждения и пакетики для расфасовки доз.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет колонии.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.