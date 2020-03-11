В Брянске полицейские ликвидировали наркоманский притон

64-летняя женщина едва не сгорела во время пожара, который случился в квартире, расположенной в пятиэтажке на улице Мира в Дорогобуже 11 марта.

Выбрать любую общественную территорию, к примеру, сквер для реконструкции жители Смоленска могут отныне в соцсети «ВКонтакте» либо на сайте городской администрации.

30-летний житель Ярцева предстанет перед судом за то, что причинил тяжкий вред здоровью мужчины.

Сырость, холод и сильный ветер обещают в Смоленске и области 13 марта.

Полиция Десногорска заключила под стражу неоднократно судимого жителя Новосибирской области, 38-летнего мужчину, который подозревается в серии телефонных мошенничеств.

12 марта в областном центре на улице Дзержинского случилась авария с участием двух маршруток, информация появилась в одной из соцсетей.

Во время осмотра квартиры полицейские нашли самодельное приспособления для курения наркотических веществ со следами нагара, металлическое сито со следами вещества растительного происхлждения и пакетики для расфасовки доз.

По версии следствия, хозяин жилья в течение полугода использовал ее в качестве места. где желающие могли употреблять наркотики.

Полицейские ликвидировали наркоманский притон в Советском районе Брянска. Об этом в четверг сообщило областное УМВД.

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