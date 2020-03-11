Возле ДК Железнодорожников грузовик врезался в столб
В группе «Подслущано Брянск» во ВКонтакте в среду опубликовали фотографию грузового автомобиля, врезавшегося в столб.
«Что конкретно случилось, неизвестно. Груховик въехал в столб», — пишет автор сообщения.
На снимке видно, что на месте аварии работали полицейские.
Официальной информации о причинах, подробностях аварии и возможных пострадавших нет.
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