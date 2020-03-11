Полиция раскрыла кражу рекламного щита в Советском районе Брянска
Полиция раскрыла кражу рекламного щита, который был установлен в Советском районе Брянска. Об этом в четверг сообщило областное управление МВД.
По версии следствия, подозреваемый для кражи воспользовался принадлежавшей ему автовышки. Пользуясь тем, что конструкция не охранялась, он с помощью личной спецтехники благополучно демонтировал щит и отвез в пункт приема металлолома, где, как признался на допросе, получил за него 52 тысячи рублей.
Выйти на подозреваемого полиции помогла запись камеры видеонаблюдения.
Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.