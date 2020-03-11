Полиция раскрыла кражу рекламного щита в Советском районе Брянска

Полиция раскрыла кражу рекламного щита, который был установлен в Советском районе Брянска. Об этом в четверг сообщило областное управление МВД.

По версии следствия, подозреваемый для кражи воспользовался принадлежавшей ему автовышки. Пользуясь тем, что конструкция не охранялась, он с помощью личной спецтехники благополучно демонтировал щит и отвез в пункт приема металлолома, где, как признался на допросе, получил за него 52 тысячи рублей.

Выйти на подозреваемого полиции помогла запись камеры видеонаблюдения.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии.