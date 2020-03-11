В Брянске суд вынес приговор закладчику наркотиков
Фокинский районный суд вынес приговор брянцу 26 лет, признанному виновным в распространении крупной партии наркотиков в составе преступной группы. Об этом сообщила в четверг областная прокуратура.
Суд установил, что обвиняемый вышел на контакт с поставщиками зелья через интернет и, следуя инструкциям одного из членов банды, подобрал в лесополосе на территории Фокинского района пакет с почти ста граммами синтетического наркотика. Часть полученной партии он разложил в виде закладок прямо на месте. Остаток должен был аналогичным образом раскидать на другой точке. Но не успел этого сделать, так как его задержали оперативники регионального УФСБ.
За своеи деяния закладчик получил восемь с половиной лет строгого режима.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Лауреаты конкурса познакомятся с основными традициями страны восходящего солнца.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.