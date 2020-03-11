В Брянске суд вынес приговор закладчику наркотиков

Фокинский районный суд вынес приговор брянцу 26 лет, признанному виновным в распространении крупной партии наркотиков в составе преступной группы. Об этом сообщила в четверг областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемый вышел на контакт с поставщиками зелья через интернет и, следуя инструкциям одного из членов банды, подобрал в лесополосе на территории Фокинского района пакет с почти ста граммами синтетического наркотика. Часть полученной партии он разложил в виде закладок прямо на месте. Остаток должен был аналогичным образом раскидать на другой точке. Но не успел этого сделать, так как его задержали оперативники регионального УФСБ.

За своеи деяния закладчик получил восемь с половиной лет строгого режима.