В Брянске увеличилось число ДТП с пешеходами

В региональном УГИБДД обобщили статистику по ДТП с участием пешеходов на улицах Брянска. В региональном УГИБДД обобщили статистику по ДТП с участием пешеходов на улицах Брянска.

По сравнению с прошлым годом таких ДТП стало на семь больше: трое погибших, в то время как за аналогичный период прошлого года ге было ни одного, на четыре больше оказалось и пострадавших пешеходов.

Всего с начала года случилось 39 аварий с участием пешеходов, в том числе 16 — на пешеходных переходах.

По данным статистики УГИБДД, самые урожайные на аварии с пешеходами дни — вторник и пятница. Самое опасное для них время — между 18:00 и 20:00. А самые опасные районы — Советский и Фокинский.