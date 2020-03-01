В Дятькове полиция раскрыла ночное ограбление прохожей

У жительницы Дятькова 41 года, когда она поздно вечером шла с работы домой, вырвал из рук сумку пробегавший мимо незнакомый мужчина. Об этом в пятницу сообщило областное УМВД.

В сумке были ключи от квартиры, банковская карта, 170 рублей наличными и мобильный телефон. Полицейских женщине пришлось вызывать с телефона случайных прохожих.

Менее чем за час полицейские вышли на подозреваемого. Ии, по версии следствия, оказался ранее судимый дятьковец, который в момент ограбления и задержания был пьян. Украденная сумка была при нем.

Подозреваемому грозит до четырех лет колонии.