В Брянске продавцу грозит штраф за продажу табака подростку
Во время профилактического рейда сотрудники управления УМВД по контролю за незаконным оборотом наркотиков, отдела организации применения административного законодательства и участковый выявили факт продажи подростку продукции, предположительно содержащей никтоин, в одной из торговых точек Брянска. Об этом в пятницу сообщило УМВД по Брянской области.
В торговой точке были изъяты 47 упаковок со смесями.
Если экспертиза подтвердит содержание в них никотина, продавцу грозит штраф.
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