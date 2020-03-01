В Брянске продавцу грозит штраф за продажу табака подростку

Во время профилактического рейда сотрудники управления УМВД по контролю за незаконным оборотом наркотиков, отдела организации применения административного законодательства и участковый выявили факт продажи подростку продукции, предположительно содержащей никтоин, в одной из торговых точек Брянска. Об этом в пятницу сообщило УМВД по Брянской области.

В торговой точке были изъяты 47 упаковок со смесями.

Если экспертиза подтвердит содержание в них никотина, продавцу грозит штраф.