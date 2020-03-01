В Брянске подростки пытались украсть три тонны труб
В Брянске группа подростков ночью пыталась украсть три тонны труб с территории одной из производственно-монтажных компаний города. Однако реализовать криминальный замысел не дала женщина-сторож. Заметив злоумышленников во время обхода территории, она вызвала полицию.
При виде полицейских подростки бросились врассыпную. Но одного подозреваемого удалось задержать.
По версии следствия, им оказался житель поселка Супонево 16 лет, состоящий на учете как трудный подросток. Он признался, что трубы они с приятелями рассчитывали сдать в металлолом и выручить за них несоклько десятков тысяч рублей. Тепеерь ему грозит до пяти лет колонии.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
«Ростелеком» 12 марта 2020 года выступил цифровым партнером Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие традиционно прошло в Хрустальном зале правительства Брянской области.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
Специалисты филиала «Россети Центр Брянскэнерго» завершили работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в пострадавших от урагана Карачевском, Стародубском и Жуковском районах.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.