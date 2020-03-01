В Брянске подростки пытались украсть три тонны труб

В Брянске группа подростков ночью пыталась украсть три тонны труб с территории одной из производственно-монтажных компаний города. Однако реализовать криминальный замысел не дала женщина-сторож. Заметив злоумышленников во время обхода территории, она вызвала полицию.

При виде полицейских подростки бросились врассыпную. Но одного подозреваемого удалось задержать.

По версии следствия, им оказался житель поселка Супонево 16 лет, состоящий на учете как трудный подросток. Он признался, что трубы они с приятелями рассчитывали сдать в металлолом и выручить за них несоклько десятков тысяч рублей. Тепеерь ему грозит до пяти лет колонии.