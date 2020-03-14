На Красноармейской случилась авария с пострадавшей

На Красноармейской улице в Брянске случилась авария.

«В жуткой аварии в Брянске на улице Красноармейской пострадал человек

Появились первые официальные комментарии по факту случившегося.Сообщается, что информация об аварии с участием автомобилей ВАЗ 2112 и «Фиат Дукато» поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС в 23.36. К месту происшествия отправились госавтоинспекторы, медики и сотрудники МЧС.

Последним пришлось деблокировать пострадавшего. О его состоянии и причинах ДТП пока ничего не известно», — пишет автор сообщния о происществии во ВКонтакте.