Брянская таможня не пропустила в Россию свадебные платья

Брянские таможенники в пункте пропустка Троебортное не пропустили в Россию 97 свадебных платьев, которые везла на выставкку в Москву жительница Черновцов.

Женщина везла платья на выставку свадебной и вечерней моды. Однако ввоз такого товара из Украины в Россию запрещен.

Владелице груза пришлось заплатить штраф и вернуть платья на территорию Украины.