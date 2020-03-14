Мошенники обманули брянцев на более чем 1,3 млн рублей

За прошлую неделю мощенники обманули жителей Брянщины на более чем 1,363 млн рублей. Об этом в понедельник сообщило УМВД по Брянской области.

В основном брянцев обманывали аферисты, представлявшиеся работниками банков. Их улов составилболее 1,213 млн рублей.

Жителя Бежицкого района Брянска обманули под видом полицейских, якобы задержавших его роственника за правонарушение. У него аферситы выманили 19 тысяч рублей. Аналогичным образом обманули на 20 тысяч рублей жителя Совестского района.