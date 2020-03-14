В Брянске полиция раскрыла кражу в больнице

Смоленские следователи завели уголовное дело в связи с обнаружением в одном из домов Духовщины тела 55-летнего мужчины с телесными повреждениями.

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На ферме «КРОЛЪ и К» в Гагаринском районе увеличат производственные мощности, это стало возможном благодаря инвестиционному проекту.

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