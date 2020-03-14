В Брянске полиция раскрыла кражу в больнице
Полиция Брянска раскрыла кражу в больнице на территории Советского района. Об этом в понедельник соообщило областное УМВД.
В одном из кабинетов пропали куртка и обувь, принадлежавшие медсестре.
Полицейские вышли на безработную женщину 41 года. По версии сдедствия, подозреваемая дала признательные показания и вернула украденное.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи О разграничении понятий вывеска и реклама
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы про разграничения рекламных конструкций и конструкций, носящих информационный характер.
«Ростелеком» 12 марта 2020 года выступил цифровым партнером Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие традиционно прошло в Хрустальном зале правительства Брянской области.
Для обеспечения безопасности и надежности движения поездов в Брянском регионе МЖД проводятся комплексные мероприятия по пропуску паводковых вод, а также подготовке водопропускных сооружений.
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» полностью завершили работы по восстановлению электроснабжения в регионах ЦФО, пострадавших от непогоды. Дважды в течение уходящих суток на территорию Центральной России обрушивался шквальный ветер, приводивший к отключениям. Однако, благодаря профессионализму, стойкости и мужеству энергетиков, последствия стихии удалось ликвидировать в максимально возможные для таких ситуаций сроки.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.