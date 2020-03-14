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В Дятьково полицейские предотвратили телефонное мошенничество

Опубликовано Сегодня, 17:48

Жительница города Дятьково прислала благодарственное письмо на имя начальника областного УМВД Владислава Толкунова, где благодарит полицейских за то, что они не дали довести до конца телефонное мошенничество в отношении нее. Об этом в понедельник сообщили в областном УМВД.

Женщина пишет, что удивлена добрым отношением, с которым ее встретили в полиции.

Женщине позвонили под видом сотрудников службы безопасности банка, и она выполнила все их инструкции, не смогла только сфотографироваться, без чего злоумышленники не имели доступа в ее личный кабинет.

Однако в процессе общения с мошенниками женщина поняла, что ее хотят обмануть и обратилась в полицию. Очередной звонок поступил ей, когда она общалась с операвтивниками. Благодаря полицейским женщина заблокировала карту. и мошенники остались ни с чем.\

 

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