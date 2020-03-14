В Дятьково полицейские предотвратили телефонное мошенничество

Жительница города Дятьково прислала благодарственное письмо на имя начальника областного УМВД Владислава Толкунова, где благодарит полицейских за то, что они не дали довести до конца телефонное мошенничество в отношении нее. Об этом в понедельник сообщили в областном УМВД.

Женщина пишет, что удивлена добрым отношением, с которым ее встретили в полиции.

Женщине позвонили под видом сотрудников службы безопасности банка, и она выполнила все их инструкции, не смогла только сфотографироваться, без чего злоумышленники не имели доступа в ее личный кабинет.

Однако в процессе общения с мошенниками женщина поняла, что ее хотят обмануть и обратилась в полицию. Очередной звонок поступил ей, когда она общалась с операвтивниками. Благодаря полицейским женщина заблокировала карту. и мошенники остались ни с чем.\