В Брянске украли деньги и украшения из ювелирного салона

Полиция Брянска расследует кражу 10 тысяч рублей и 12 украшений из ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров в Советском районе Брянска. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.

Ночью преступник проник на территорию ТЦ. Отсуствие видеонаблюжения, хороших замков и сигнализации облегчило ему задачу. Он присвоил дневную выручку расположенного в ТЦ магазина в размере 10 тысяч рублей и 12 украшений общей стоимостью 160 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.