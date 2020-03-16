В Брянске украли деньги и украшения из ювелирного салона
Полиция Брянска расследует кражу 10 тысяч рублей и 12 украшений из ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров в Советском районе Брянска. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.
Ночью преступник проник на территорию ТЦ. Отсуствие видеонаблюжения, хороших замков и сигнализации облегчило ему задачу. Он присвоил дневную выручку расположенного в ТЦ магазина в размере 10 тысяч рублей и 12 украшений общей стоимостью 160 тыс. рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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