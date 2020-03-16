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Жителя Клинцов осудили за нападение на сотрудника ГИБДД

Опубликовано Вчера, 17:13

В Клинцах осудили к трем с половиной годам условно местного жителя, признанного виновным в нападении на сотрудника ДПС. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Установлено, что вечером 23 августа прошлого года осужденный находился за рулем пьяным и, будучи остановлен сотрудниками ДПС, ударил инспектора головой по лицу.

 

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