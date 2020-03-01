Брянцев массово атаковали смс-мошенники

В сообществе «Тревожный Брянск» во ВКонтакте участница пожаловалась на мошенников, которые накануне прислали ей смс, что ее номер якобы пополнен на 350 рублей, а затем следующее с просьбой вернуть хотя бы 250 рублей. Однако женщина догадалась сперва проверить баланс и убедилась, что никакого пополнения не было.

В комментариях пишут, что аналоигчные сообщения получали накануне многие, и предполагают, что такие смс были разосланы всему Брянску.

Сами комментаторы утверждают, что денег мошенникам не переводили.