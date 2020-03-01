В Почепском районе полиция раскрыла квартирную кражу

В Почепском районе полицейские за несколько часов раскрыли квартирную кражу. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

По версии следствия, хозяева дома в селе Доманичи днем прилегли подремать при незапертой двери. Пока они спали в дом, по версии следствия, проникла местная жительница 36 лет, ранее совершавшая аналогичные преступления, и завладела кошельком с 5 тысячами рублей.

Пропажу кошелька хозяева заметили только спустя три дня после инцидента.

Однако полицейские быстро вышли на подозреваемую. По версии следствия, та призналась в краже, но деньги вернуть не смогла, так как успела потратить.