В Брянске полиция задержала подозреваемого в мошенничестве

Подозреваемого в мошенничестве, обманувшего двух жителей Трубческого района, задержали полицейские в одном из общежитий Брянска.

По версии следствия, у одного жителя Трубческого района подозреваемый взял ноутбук и 1500 рублей за установку операционной системы и драйверов, а у другого принял авансом планшет, который тот продавал, пообещав рассчитаться позже, когда соберет нужную сумму. А затем перестал выходить на связь: уехал из района и заблокировал телефонные номера владельцев техники и свои аккаунты в соцсетях.

Сами потерпевшие в полицию не обращались, стесняясь своей доверчивости. Но полицейские узнали о случившемся во время оперативных мероприятий и быстро нашли подозреваемого. В снимаемой им комнате нашли пропавший ноутбук, а вот планшет подозреваемый успел продать.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит до пяти лет.