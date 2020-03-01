На площади Партизан в Брянске искали бомбу в автобусе
В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в среду рассказали об инциденте в автобусе на площади Партизан. Пассажиры сообщили водителю об оставленном в салоне бесхозном пакете. Водитель вызывал оперативные службы.
Прибывшие по вызову специалисты проверили пакет и ничего опасного не нашли.
«В оперативную дежурную смену поступило сообщение об обнаружении бесхозного пакета в автобусе №5. К месту незамедлительно были направлены заинтересованные службы», — прокомментировал публикацию пользователь соцсети с ником Сотрудник-МЧС-Брянской области.
Комментаторы в обсуждении иронизируют, что в пакете была туалетная бумага, гречка или сменная обувь, которую забыл на радостях школьник, узнавший об отмене занятий.
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