На площади Партизан в Брянске искали бомбу в автобусе

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в среду рассказали об инциденте в автобусе на площади Партизан. Пассажиры сообщили водителю об оставленном в салоне бесхозном пакете. Водитель вызывал оперативные службы.

Прибывшие по вызову специалисты проверили пакет и ничего опасного не нашли.

«В оперативную дежурную смену поступило сообщение об обнаружении бесхозного пакета в автобусе №5. К месту незамедлительно были направлены заинтересованные службы», — прокомментировал публикацию пользователь соцсети с ником Сотрудник-МЧС-Брянской области.

Комментаторы в обсуждении иронизируют, что в пакете была туалетная бумага, гречка или сменная обувь, которую забыл на радостях школьник, узнавший об отмене занятий.

