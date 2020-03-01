В Гордеевском районе полицейские раскрыли две кражи

В Гордеевском районе полицейские раскрыли две магазинных кражи. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

В магазин в деревне Завод-Корецкий вор проник ночью и украл из кассы 6700 рублей выручки и продукты общей стоимостью почти 20 тысяч рублей. Кражу утром заметил продавец и вызвал полицию.

Полицейские менее чем за сутки вышли на ранее судимого жителя района 40 лет. Он собирался на заработки в Москву, но по разовланной полицейскмим ориентировке подозреваемого задержали местные жители.

Полицейские подозревают его в еще одной краже — продуктов общей стомостью 20 тысяч рублей из одной районной организации.

Возбуждено уголовное дело по факту краж, подозреваемому грозит до пяти лет колонии.