Брянские таможенники изъяли у киевлянина ценную икону
Попытку вывезти на территорию Украины ценной иконы из России пресекли сотрудники Володарского таможенного поста в Брянске. Культурную ценность они нашли в багаже у киевлянина, ехавшего домой на поезде Москва — Кишинев.
«Икону наши сотрудники обнаружили в конце февраля у гражданина Украины, мужчина ее перевозил среди личных вещей. Святыня была отправлена на экспертизу, которая подтвердила наши подозрения: икона «Воскресение Христово» относится к категории культурных ценностей как художественная ценность (предмет отправления религиозного культа), созданная более 50 лет назад», — рассказывает ио заместителя начальника таможни Денис Дандыкин.
В отношении пассажира, пытавщегося вывезти икону, возбуждены два административных дела по факту недекларирирования груза и наругение запретов и ограничений на вывоз товара из России.
Чтобы вывезти икону и любую другую культурную ценность независимо от времени ее создания законно, надо предварительно получить разрешение на выезд в министерстве культуры РФ или его подразделениях на местах.
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