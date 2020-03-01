В Брянске маршрутка №99 сбила пенсионерку

В районе дома №113 по улице Ульянова в Брянске маршрутное такси №99 сбило пожилую женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет. Об этом в четверг сообщили в ОГИБДД по Брянску.

Водитель маршрутки, со слов свидетелей ДТП, проезжал перекресток на красный свет.

Пострадавшая 63 лет была доставлена в больницу с переломом ребер.