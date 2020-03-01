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На Ново-Советской подросток попал под машину

Опубликовано Сегодня, 11:10

На Ново-Советской улице в Брянске легковой автомобиль сбил подростка. Об этом в четверг сообщил отдел ГИБДД по Брянску.

По предварительной информации, школьник 13 лет неожиданно высбежал на проезжую часть перед движущимся автомобилем.

У пострадавшего диагностированы ушиб мягких тканей и перелом ноги. Он находится в больнице.

На недосмотревшего за ним законного представителя полицейские составили административный протокол о ненадлежащем воспитании ребенка.

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