На Ново-Советской подросток попал под машину

На Ново-Советской улице в Брянске легковой автомобиль сбил подростка. Об этом в четверг сообщил отдел ГИБДД по Брянску.

По предварительной информации, школьник 13 лет неожиданно высбежал на проезжую часть перед движущимся автомобилем.

У пострадавшего диагностированы ушиб мягких тканей и перелом ноги. Он находится в больнице.

На недосмотревшего за ним законного представителя полицейские составили административный протокол о ненадлежащем воспитании ребенка.